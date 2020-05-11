Подписчики заподозрили певицу Натали в пластической операции

Москва, 11 мая. Подписчики раскритиковали певицу Натали из-за перемен во внешнем виде. Поклонники были недовольны из-за появившегося лишнего веса и якобы проделанной пластики на лице знаменитости.

Певица опубликовала свои селфи в Instagram, отметив, что уже давно «не макияжилась».

«А я-то думала!... Что сценически намакияжиться мне не захочется еще долго-долго!.. Нет, все-таки, соскучилась! Достала свой гастрольно-дорожный наборчик, накрасилась! Корону заслужила! Два с лишним месяца ежедневной работы по дому!» — пишет Натали.

Однако поклонники исполнительницы не сразу ее узнали. Некоторые заподозрили, что Натали обращалась к услугам пластических хирургов.

«Если б не прочитала кто это, то не узнала бы. Другое лицо, какое-то не то... Видимо, пластика на пластике. Да, стареть никто не хочет...» — пишет @elviraosipova7046. «Натали, зачем тебе эти «губы»? Чтобы быть как все?» — спрашивает @svetlanabutnewa. «Что-то вы потолстели», — отмечает @alexander3020121571781.

Певица защищается от нападок хейтеров и говорит, что пластику никогда не делала. По ее словам, лишнему весу у нее тоже неоткуда взяться, потому что у нее трое детей, и у нее «нет времени даже присесть».

Недавно певица Надежда Бабкина опубликовала видеообращение, в котором выразила благодарность поклонникам за поддержку в период тяжелой болезни. Однако некоторые фанаты выразили уверенность, что «воскресшая» после комы Бабкина сделала очередную пластическую операцию под видом коронавируса.