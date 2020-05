Подписчики заподозрили певицу Натали в пластической операции

А я-то думала!... Что сценически намакияжиться мне не захочется ещё долго-долго!.. Нет,всё-таки,соскучилась! Достала свой гастрольно-дорожный наборчик,накрасилась! Корону заслужила! Два с лишним месяца ежедневной работы по дому!????И почти домыла окна! Осталось два из восьми!???? Давно с такой любовью не смотрела на косметику (листай карусельку) #натали #праздникпродолжается #уборкапродолжается #хорошегонастроения #сидимдома p.s.платье,корона @seredinparis

A post shared by НАТАЛИ (@natali_star74) on May 10, 2020 at 2:04am PDT