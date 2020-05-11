Подписчики заподозрили певицу Натали в пластической операции

Москва, 11 мая. Подписчики раскритиковали певицу Натали из-за перемен во внешнем виде. Поклонники были недовольны из-за появившегося лишнего веса и якобы проделанной пластики на лице знаменитости.
Певица опубликовала свои селфи в Instagram, отметив, что уже давно «не макияжилась».
«А я-то думала!... Что сценически намакияжиться мне не захочется еще долго-долго!.. Нет, все-таки, соскучилась! Достала свой гастрольно-дорожный наборчик, накрасилась! Корону заслужила! Два с лишним месяца ежедневной работы по дому!» — пишет Натали.
Однако поклонники исполнительницы не сразу ее узнали. Некоторые заподозрили, что Натали обращалась к услугам пластических хирургов.
«Если б не прочитала кто это, то не узнала бы. Другое лицо, какое-то не то... Видимо, пластика на пластике. Да, стареть никто не хочет...» — пишет @elviraosipova7046.
«Натали, зачем тебе эти «губы»? Чтобы быть как все?» — спрашивает @svetlanabutnewa.
«Что-то вы потолстели», — отмечает @alexander3020121571781.
Певица защищается от нападок хейтеров и говорит, что пластику никогда не делала. По ее словам, лишнему весу у нее тоже неоткуда взяться, потому что у нее трое детей, и у нее «нет времени даже присесть».
А я-то думала!... Что сценически намакияжиться мне не захочется ещё долго-долго!.. Нет,всё-таки,соскучилась! Достала свой гастрольно-дорожный наборчик,накрасилась! Корону заслужила! Два с лишним месяца ежедневной работы по дому!????И почти домыла окна! Осталось два из восьми!???? Давно с такой любовью не смотрела на косметику (листай карусельку) #натали #праздникпродолжается #уборкапродолжается #хорошегонастроения #сидимдома p.s.платье,корона @seredinparis
Недавно певица Надежда Бабкина опубликовала видеообращение, в котором выразила благодарность поклонникам за поддержку в период тяжелой болезни. Однако некоторые фанаты выразили уверенность, что «воскресшая» после комы Бабкина сделала очередную пластическую операцию под видом коронавируса.