Москва, 11 мая. Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова призналась, что 12 лет назад подралась с белорусской актрисой Алесой Качер. Историю конфликта, который затем перерос в дружбу, Кожевникова рассказала на своей странице в Instagram.

В соцсети российская актриса необычно поздравила Качер с днем рождения.

«Хоть и наша дружба началась с настоящей драки 12 лет назад, что достаточно необычно для женской дружбы, я помню до сих пор, как ты мне повыдирала волосы, они, кстати, так у меня и не выросли», — написала Кожевникова.

Также звезда «Универа» рассказала, что в ответ со всей силы дала белорусской актрисе пощечину. Однако затем актрисы увидели в произошедшем «знак судьбы» и подружились.

Причину конфликта Кожевникова попросила выяснять у Качер, потому что ей «стыдно рассказать», но в комментариях российскую актрису все же спросили, из-за чего началась драка.

«Из-за мужика», — ответила она.

Подписчики Кожевниковой очень удивились, что 12 лет назад ей пришлось таким образом бороться за некоего мужчину.

«Ничего себе! Никогда бы не подумала», — написала chudo_daria.

«12 лет назад, будучи такой красивой, восходящей звездой, вы подрались из-за мужика? Теперь стало интересно взглянуть на этого мужика. Можно фото?» — попросила ardashesovsepian.

Ранее Мария Кожевникова напугала подписчиков, опубликовав снимок с синяком под глазом. Поклонники предположили, что актриса стала жертвой домашнего насилия, однако звезда «Универа» успокоила фанатов, рассказав, что ударилась, когда разбирала антресоль.