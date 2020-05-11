Биолог объяснила причины ошибочных результатов тестов на коронавирус

Москва, 11 мая. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова объяснила ошибочные отрицательные результаты тестов на COVID-19 и антитела к коронавирусу на всех стадиях заболевания.

Эксперт уточнила, что когда болезнь начинает развиваться, организм вырабатывает антитела не сразу.

«Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии», — цитирует Баранову РИА Новости.

По словам биолога, на начальном этапе вирус подавляют создающие естественную защитную систему организма интерфероны. Эта система способна победить инфекцию, не вырабатывая антитела. Из-за этого анализ на них может оказаться отрицательным.

Симптомы у зараженных COVID-19 появляются на второй фазе болезни. Чаще всего они выражаются в высокой температуре, кашле и одышке. В это время вирус еще размножается, и применение предназначенных для терапии CОVID-19 противовирусных препаратов уместно. Вырабатывать антитела организм начинает приблизительно в середине этой стадии.

«На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов», — сообщила биолог.

В таком случае тест на COVID-19 может дать отрицательный результат, так как наступает стадия болезни, на которой вируса у человека уже может не быть.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в последний день 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. В России на 10 мая было подтверждено более 209 тыс. случаев заболевания и 1,9 тыс. летальных исходов.