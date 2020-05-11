Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты медикам в условиях пандемии

Екатеринбург, 11 мая. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Он утверждает, что разный размер федеральных доплат связан с нагрузкой, которая приходится на врачей конкретного медучреждения.

Напомним, что в начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить для врачей, работающих с пациентами, с подтвержденным коронавирусом, федеральную доплату в размере 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц, для врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей в месяц, а для фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тыс. рублей.

«Наши врачи и медицинский персонал в разных муниципалитетах, в разных больницах имеют неодинаковую нагрузку, связанную с коронавирусом. У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время», — пишет Куйвашев у себя в Instagram.

Согласно последним данным, в Свердловской области выявлено 1,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. В общей сложности в регионе уже излечились 350 пациентов.

Ранее стало известно, что прокурор Хакасии внес представление главе республики, члену партии КПРФ Валентину Коновалову из-за невыплат стимулирующих вознаграждений медикам, которые работают с инфицированными COVID-19 пациентами. Теперь выплаты медикам Хакасии будут проходить под контролем прокуратуры.

Недавно сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.