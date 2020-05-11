Историк Миллер заявил о стремлении Европы принизить вклад России в Победу

Санкт-Петербург, 11 мая. Директор Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексей Миллер заявил, что Европа осознанно стремится принизить вклад России в Победу. Мнение историка приводит немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Миллер считает, что Европа следует прибалтийской и польской линии, не признавая вклада России в Победу.

«Мы видим организованное стремление в Европе принизить вклад России в победу. Эта политика следует линии, заданной такими членами ЕС, как Польша и прибалтийские страны. Это не невежество, а осознанная политика», — отметил Миллер.

По мнению историка, это будет иметь важное значение для отношений России с Западной Европой. Миллер заявил, что возник новый нарратив о Великой Отечественной и Второй мировой войн, в рамках которого «абсолютным злом» считают и нацистов, и СССР.

Ранее Министерство обороны США опубликовало краткую историю победы над фашистской Германией в Европе, приписав все заслуги союзническим силам. Документ подготовлен ко Дню Победы, который отмечают в Европе и США 8 мая. В докладе переломным событием в войне названа высадка союзников в Нормандии.

Кроме того, указывается, что Вторая мировая война фактически не окончена, потому что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В материале ни разу не упоминается оккупация Чехословакии с позволения европейских стран или атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Комментируя публикации Пентагона о Второй мировой войне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что России предъявляют «чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии», сообщила газета «Известия». Захарову возмутили намеки Пентагона на то, что война началась со вторжения в Польшу Германии и СССР.