Иностранцы рекомендовали России выслать чешских дипломатов из-за сноса памятника Коневу

Москва, 11 мая. Снос памятника маршалу Коневу в Праге, ставший очередной политической провокацией в отношении памяти советских воинов-освободителей, вызвал бурную реакцию со стороны иностранных интернет-пользователей.

Провокация с установкой унитаза на постамент, где ранее стоял памятник военачальнику, освободившему Прагу от нацистов, вызвала шквал возмущения среди пользователей популярного ресурса Reddit. В комментариях они предложили свои варианты ответа на действия местных радикалов.

«Чешских дипломатов необходимо выслать из РФ, каждого из них следует объявить «персоной нон-грата». Все счета и имущество каждого, кто связан с чешским правительством, должны быть арестованы», — предлагает суровые меры разгневанный читатель.

По словам другого пользователя, осквернение памяти советских воинов является следствием того, что «эти идиоты не изучали историю в школе». Некоторые проводят параллели между действиями местных радикалов и террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

«Уничтожение памятников — это разрушение истории. Какими ужасными они бы не были. Уничтожив это, вы ничем не отличаетесь от ИГ1 в этом отношении», — пишет читатель.

Ранее российские пользователи соцсетей также подвергли критике провокацию чешских радикалов. В частности, россияне отмечают, что «когда-то их героем был Конев, но теперь их герой — унитаз».

Внучка маршала Советского Союза Ивана Конева Елена назвала «плевком во всех нас» осквернение постамента памятника ее предка.

1 Организация запрещена на территории РФ.