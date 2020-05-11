Найдена причина, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Гронинген, 11 мая. Подверженность мужчин заболеванию COVID-19 обусловлена более высокой концентрацией в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет которого в клетку проникают коронавирусы, сообщает Европейское общество кардиологов (ESC).

«АПФ2 является рецептором на поверхности клеток. Он взаимодействует с коронавирусом и позволяет ему проникать и инфицировать здоровые клетки... В легких наблюдается высокая концентрация АПФ2, поэтому эти ферменты играют решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19», — говорит руководитель исследования, профессор кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена (UMCG) доктор Адриан Воорс.

Ученые провели анализ образцов крови взятых у более чем 3,5 тыс. пациентов с сердечной недостаточностью из 11 стран. Оказалось, что концентрация АПФ2 у мужчин выше, чем у женщин.

Как отмечают кардиологи ESC, АПФ2 есть не только в легких, но и в сердце, почках, а также в тестикулах. Ученые предполагают, что регуляция фермента в тестикулах частично объясняет более высокие концентрации АПФ2 у мужчин и, следовательно, то, почему они чаще умирают от COVID-19.

Другие исследования показали, что ингибиторы АПФ или БРА, принимаемые для лечения гипертонии, также повышают и концентрацию АПФ2 в плазме, тем самым якобы увеличивая риск инфицирования и летального исхода от COVID-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые принимают эти препараты.

Ранее Европейское общество медицинской онкологии сообщало, что прием антиандрогенных препаратов, блокирующих выработку тестостерона, уменьшает риск смертности от коронавируса у мужчин. Как отмечал профессор Университета Лугано Андреа Алимонти, высокая смертность у мужчин может быть связана с работой половых органов.