Брайан Мэй попал в больницу из-за «в клочья разорванной мышцы»

Лондон, 11 мая. Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй несколько дней назад попал в больницу из-за травмы спины. Фотографию из медицинского учреждения Мэй разместил в соцсети Instagram.

«Нет — это не коронавирус, — успокоил сразу пользователей Мэй, — Недавно я так увлекся работой в саду: тянулся, наклонялся, что в итоге в клочья разорвал мышцу, о чем мне рассказали врачи на сканировании».

Мэй пожаловался на очень сильную боль и отметил, что какое-то время не сможет ходить без посторонней помощи. Музыкант призвал поклонников беречь себя и попросил не жалеть его, а дать немного времени, чтобы прийти в себя и поправиться.

В середине апреля Мэй заявил, что в пандемии коронавируса виноваты люди, употребляющие в пищу мясо. Музыкант убежден, что последние события заставят многих людей пересмотреть отношение к этому продукту. Особенно когда в Интернете тиражируется информация о том, что первый человек заразился коронавирусом, съев блюдо из экзотического животного.

«Видимо, эта пандемия действительно пошла от тех, кто ест животных. И теперь я еще больше убежден, что употребление мяса — не самая полезная вещь для здоровья», — заявил гитарист Queen.

Музыкант отметил, что придерживается вегетарианской диеты уже три месяца. Он признался, что долгое время был зоозащитником, но все равно ел мясо время от времени. Теперь, по словам гитариста, «поедание животных поставило людей на колени». Музыкант заявил, что пришло время заново исследовать мир, чтобы не уничтожать другие виды.