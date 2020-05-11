Четыре человека погибли при пожаре в Туве

Кызыл, 11 мая. Следователи проводят проверку после обнаружения на месте пожара в дачном поселке «Вавилинский затон» в Туве четырех тел. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«В правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение о том, что при тушении пожара жилого дома без адреса, расположенного на территории дачного поселка «Вавилинский затон» в 9 километрах от Кызыла, обнаружены четыре тела неустановленных лиц», — сообщили в ведомстве.

Предположительно, погибшими являются супруги и два их гостя, которые в воскресенье днем распивали на даче спиртное. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Причины смерти установит экспертиза.

Следственные органы проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности погибших.

Унесший жизни девяти человек пожар ранее произошел в хосписе в подмосковном Красногорске. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 23.59. Спустя 12 минут на место прибыли их первые подразделения. Очаг пожара располагался на втором этаже. К 00.32 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 15 кв. метров.