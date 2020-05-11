Военные РФ начали распределение гуманитарной помощи в Сирии

Тартус, 11 мая. Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) начал распределение очередного гуманитарного груза, прибывшего недавно в Сирию. Первые партии гумпомощи уже отправились в Заевфратье, сообщает начальник ЦПВС генерал-майор Олег Демьяненко.

Напомним, что несколько дней назад российский корабль «Спарта-2» доставил в Тартус почти 850 тонн продовольствия.

Демьяненко сообщает, что сегодня будет отправлена гуманитарная колонна в населенный пункт Хатла в провинции Дейр-эз-Зор для помощи мирному населению Заевфратья. Загружено более 60 тонн гумпомощи.

«Состав груза — это мука, сахар, крупы, молочные консервы. Как раз то, что необходимо населению, которое пострадало во время ведения боевых действий», — отмечает начальник ЦПВС.

Грузы по территории Сирии развозятся на грузовиках «Урал» и КАМАЗ в сопровождении БТР и бронеавтомобилей «Тигр».

«РФ — гарант мира, и мы, личный состав Центра примирения, делаем все для того, чтобы обеспечить и помочь мирному населению вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Демьяненко.

Одна гуманитарная акция уже прошла на севере Сирии в населенном пункте Тель Харнуп вблизи города Камышлы. Перед раздачей гумпомощи российские саперы осмотрели территорию, на которой могли остаться неразорвавшиеся боеприпасы.

«Мы благодарны всем россиянам за помощь, благодарят от всего сердца все жители нашей деревни!» — говорит глава администрации населенного пункта Эсмам Абдул Шиха.

Ранее отмечалось, что с 2016 года Россия организовала более 2,4 тыс. гуманитарных акций и передала жителям Сирии более 4 тыс. тонн продовольствия. Также РФ в рамках помощи по восстановлению городов направила в ближневосточную страну более 4,5 тыс. стройматериалов. Сейчас в Сирии ведется активное восстановление 176 дошкольных учреждений и 225 школ.