Новую российскую гиперзвуковую ракету испытали с борта Ту-22М3

Москва, 11 мая. С борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 провели испытания новой российской гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Ракету разрабатывают для моденизированной версии Ту-22М3М уже несколько лет. Ее испытания должны завершиться одновременно с работой над модернизированным бомбардировщиком.

«Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения», — цитирует источник в отечественном ОПК ТАСС.

Ранее пресс-служба Ростеха сообщила, что холдинг «Росэлектроника» разработал первый отечественный коллиматорный прицел для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь для пулемета «Корд», который может быть установлен на бронетехнике, катерах и вертолетах.

С помощью разработки стрелок может поражать цели на расстоянии более 1 тыс. метров. Поле зрения коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду, отметил представитель «Росэлектроники».

Новый прицел позволяет эффективно поражать цели при ведении огня с движущегося основания. Прибор обладает повышенной устойчивостью к отдаче, а также повышает скорость прицеливания и точность стрельбы. Механизм корректировки прицеливания позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1,2 тыс. метров.

Испытания подтвердили эффективность нового прицела. Точность стрельбы повышается в несколько раз, подчеркнул представитель «Росэлектроники».