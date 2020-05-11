Минпромторгу предложили продавать маски и перчатки по талонам

Санкт-Петербург, 11 мая. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Министерства промышленности и торговли Денису Мантурову продавать медицинские маски, перчатки и антисептики по талонам.

По мнению Петрова, данная мера позволит снизить стоимость этих товаров. В своем обращении он подчеркивает, что ажиотаж на средства защиты взвинтил цены на них до «неадекватных показателей».

«Если до пандемии розничная цена на медицинскую маску составляла 5-15 рублей, то сегодня можно встретить цены от 50 до 300 рублей за маску. Стоимость остальных средств, препаратов для персональной профилактики коронавируса (санитайзеры, спиртовые смеси и салфетки) также значительно увеличилась», — пишет Мантурову депутат из Ленобласти.

Он утверждает, что у России есть достаточный запас средств защиты, чтобы избежать значительного повышения цен. Петров также обращает внимание на случаи скупки и перепродажи защитных средств.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения в розничную торговлю «карточной системы» для приобретения товаров, необходимых для профилактики заражения», — обратился к министру промышленности и торговли Владимир Петров.

Петров полагает, что это позволит остановить спекуляции, а также уменьшит тревогу среди граждан.

Ранее Денис Мантуров сообщал, что на московских складах находятся 15,5 млн медицинских масок. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в РФ производится более 8 млн масок в день, а по линии Минпромторга из Китая закупается около 5 млн.