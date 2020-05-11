Климкин: Россия не имеет морального права праздновать День Победы

Киев, 11 мая. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать день Победы над нацизмом. Мнением политик поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник, потому что главный принцип и нашей, и европейской памяти — это «Никогда снова». А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие, как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель», — заявил Климкин.

Экс-глава МИД Украины призвал украинцев быть бдительными и не поддаваться на «исторические провокации» Москвы.

На Украине День Победы празднуют 9 мая, но с марта 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, в который на государственном уровне проводятся основные мероприятия по случаю окончания войны. Праздник соответствует западноевропейской традиции отмечать победу над нацистской Германией.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), доктор экономических наук Николай Межевич рассказал, почему в последнее время России приходится защищать историю Второй мировой войны от неправды, которую транслируют Польша, Литва и Украина. По его словам, политические лидеры этих стран пытаются принизить достижения советского народа в победе над нацисткой Германией.

«Причины есть, и они очень разнообразные. Во-первых, это политические причины. Нет более объединяющего сюжета, чем поиск общего врага. Для Латвии, Литвы и Эстонии враг определен один раз и очень давно. Враг просто называется по-разному — то это Российская империя, то СССР, то РФ. Советский союз сделал то, на что они не рассчитывали», — отметил профессор Межевич.

Эти страны считают себя «победившей стороной» и участниками антигитлеровской коалиции, но по последним заявлениям уже можно говорить об обратном, считает ученый. Во время Второй мировой войны жертвами полицейских формирований Литвы, Латвии, Эстонии стали тысячи литовцев, латышей и эстонцев, подчеркнул он.