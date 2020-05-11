Диетолог рассказала, как можно укрепить иммунитет на самоизоляции

Москва, 11 мая. Полноценный сон помогает иммунитету человека, а сладости и выпечка снижают ответ организма, отмечает врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

«Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее 6 часов в сутки, большинству нужно 7-8 часов», — говорит Шарошкина.

Она подчеркивает, что в условиях самоизоляции необходимо уделять внимание физической нагрузке, которая позволит снять стресс и чувство тревоги.

Также специалист отмечает важность правильного питания. По ее словам, сейчас не время для диет и экспериментов.

«Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы. Белковые продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты. Полезные жиры — орехи, авокадо, семена, красная рыба», — говорит диетолог.

Врач подчеркивает, что не стоит налегать на конфеты и булочки, потому что это понижает иммуноответ. Она советует заменить их фруктами, так как они содержат витамины и клетчатку.

Ранее врач-диетолог Александра Кириленко и врач-иммунолог Анатолий Устющев рассказали о распространенных вредных привычках россиян на самоизоляции. Специалисты говорят, что многие люди начинают переедать и злоупотребляют алкоголем. Кириленко подчеркивает, что главная ошибка во время изоляции — это ночные переедания.