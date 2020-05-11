Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному шоппингу в Сети

Москва, 11 мая. Количество онлайн-продаж товаров повседневного спроса заметно возросло на фоне пандемии коронавируса, сообщают в Роспотребнадзоре. Ведомство поделилось рекомендациями, как правильно совершать покупки в Сети.

Отмечается, что данная ситуация вызвана тем, что в большинстве субъектов РФ торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости — закрыты.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не совершать оплату товара наложенным платежом, так как содержание посылки покупатель увидит только при получении. Расходы на пересылку товара обратно в таком случае несет покупатель, существует риск и вовсе не получить деньги за возвращаемый товар.

Также перед совершением покупки необходимо удостовериться, указаны ли на сайте реквизиты продавца, а также не переводить деньги на банковские карты физлиц.

«Покупатель, совершая покупки через Интернет вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение 7 дней», — отмечают в Роспотребнадзоре.

При осуществлении покупок через сайт-агрегатор информации о товарах предъявить претензию владельцу можно если товар не передан в указанный срок, а также если покупатель получил неполную или недостоверную информацию о товаре.

Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев заявлял, что государство должно защищать граждан, совершающих покупки в Сети. По его мнению, сложившаяся ситуация с пандемией обязывает более серьезно подходить к вопросу безопасности и защиты прав граждан в Интернете.