ЕК собирается начать разбирательство в отношении Германии

Брюссель, 11 мая. Европейская комиссия может инициировать разбирательство в отношении ФРГ в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону Германии, отмечается в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы детально анализируем решение Конституционного суда в Германии и изучаем вероятные следующие этапы, в том числе возможность процедуры нарушения», — говорится в ее заявлении.

Эта процедура предполагает уведомление со стороны Еврокомиссии о нарушении европейского права, на которое государство должно ответить в течение 2-х месяцев и исправить нарушение. Если ЕК сочтет, что страна не выполнила нормы европейского права, то она направит мотивированное заключение для устранения нарушений в установленный срок. Затем следует судебная процедура, по итогам которой страну могут обязать выплатить определенную сумму.

Фон дер Ляйен отмечает, что европейское право преобладает над национальным, а постановления Суда ЕС являются обязательными для всех национальных инстанций.

Напомним, что 5 мая конституционный суд ФРГ постановил, что программа количественного смягчения ЕС частично нарушает основной закон Германии. Европейский центральный банк реализует количественное смягчение, в рамках которого приобретаются бумаги частного и государственного сектора для ускорения инфляции в еврозоне до целевых 2%.

Ранее Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что борьба с пандемией в итоге может подорвать еврозону. Он говорит, что глубокая и неравномерная рецессия, за которой следует неполное и неравномерное восстановление, несет в себе реальный риск ухудшения различий между странами ЕС, что в итоге может подорвать единый рынок и еврозону.