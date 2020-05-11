Фрегат ВМС Ирана потопил свой же корабль

Тегеран, 11 мая. Фрегат Jamaran военно-морских сил Ирана по ошибке обстрелял дружественный корабль во время учений. Об этом в Twitter сообщил директор политического отдела иранского информационного агентства Tasnim News Agency Махди Бахтиари.

По данным журналиста, инцидент произошел в Оманском заливе. Выпущенная с фрегата противокорабельная ракета поразила вспомогательное судно Konarak. В результате атаки погибли как минимум два человека, десятки человек пострадали, уточнил Махди Бахтиари.

По данным СМИ, атакованное судно затонуло. Иранские военные пока официально не подтвердили информацию об инциденте.

Головной иранский фрегат класса Moudge введен в строй в 2010 году. Jamaran считается одним из самых современных во флоте Ирана. Фрегат вооружен китайскими противокорабельными ракетами, торпедами и несколькими орудиями.

В конце апреля президент США Дональд Трамп отдал поручение ВМС уничтожать иранские судна, которые создают опасность для американских кораблей в море.