Нью-йоркская фирма заплатила $11 млн, чтобы избежать иска от Тимошенко

Нью-Йорк, 11 мая. Американская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила не менее 11 миллионов долларов, чтобы избежать иска о помощи в «политическом преследовании» от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета New York Times.

Украинское правительство наняло компанию для оценки хода расследования по делу Тимошенко в 2011 году. В заключении контракта помогал экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Доклад Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom стал частью пиар-кампании в местных СМИ.

Впоследствии фирму обвинили в представлении интересов Украины без регистрации в качестве иностранного агента. Компания в январе 2019 года достигла соглашения с властями США, по которому обязалась выплатить свыше 4,6 миллиона долларов.

Тимошенко в интервью New York Times в декабре 2018 года заявила, что ей было «очень больно» узнать о составлении доклада, и обвинила адвокатов фирмы в «обелении» экс-президента Украины Виктора Януковича и его правительства за деньги.

В результате Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы выяснить возможность подачи иска против Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. По данным New York Times, чтобы урегулировать вопрос, фирма заплатила 11 миллионов долларов или больше. Тимошенко и Власенко получил по 5,5 миллиона долларов через компанию Reid Collins & Tsai.

Ранее RT сообщило, что в декларации доходов украинского экс-премьера появилась информации о получении в США 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) в качестве компенсации за «политические репрессии» 2011-2014 годов.

В 2011 году суд приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы по делу о превышении служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году.