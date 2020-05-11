В России разработан коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов

Москва, 11 мая. Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал первый отечественный коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов, сообщает пресс-служба Ростеха.

Разработкой прицела занимается дочернее предприятие «Росэлектроники» — ЦНИИ «Циклон».

Отмечается, что прицел разработан для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь для пулемета «Корд», который может быть установлен на бронетехнике, катерах и вертолетах.

«Обычно коллиматорные прицелы необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше 1 тыс. метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду», — говорит представитель «Росэлектроники».

По его словам, испытания подтвердили эффективность нового прицела. Точность стрельбы повышается в несколько раз.

Новый прицел позволяет эффективно поражать цели при ведении огня с движущегося основания. Подчеркивается, что прибор обладает повышенной устойчивостью к отдаче, а также повышает скорость прицеливания и точность стрельбы. Механизм корректировки прицеливания позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1,2 тыс. метров.

Ранее пресс-служба «Росэлектроники» сообщала, что новейшая российская разработка в сфере ПВО «Гибка-С» предназначена для разведки и сможет обнаруживать цели в радиусе 40 км. Машина оснащена встроенным средством радиолокационной разведки РЛС 1Л122 «Гармонь», обеспечивающей ей большую дальность действия.