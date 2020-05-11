Названы регионы РФ, в которых чаще всего нарушается режим самоизоляции

Москва, 11 мая. Четыре региона России выбились в «лидеры» по протоколам за нарушения самоизоляции, информирует МВД РФ.

«По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан», — сообщают в ведомстве.

Подчеркивается, что при рассмотрении статистики по регионам следует понимать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все регионы различаются по численности населения.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и области с воздуха. Для этих целей сотрудники ведомства используют вертолеты и беспилотники.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщал, что менее тысячи протоколов об административном правонарушении было составлено в Москве 9 мая. По словам Данчикова, нарушения режима самоизоляции в День Победы не были массовыми, а москвичи были достаточно дисциплинированными.

Недавно начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.