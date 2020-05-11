В Подмосковье ожидают спада заболеваемости коронавирусом в июне

Москва, 11 мая. Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш предупредила, что спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ожидают в июне.

По словам эксперта, прирост инфицированных сохранится примерно на одном уровне до конца мая.

«Чтобы сразу в июне все прекратилось – такого не будет. Опять-таки, нужен поэтапный выход из существующих ограничений», — цитирует Труш РИА Новости.

Эксперт отметила, что в Подмосковье резкий прирост заболевших COVID-19 сдерживается режимом самоизоляции. «Рост может пойти в обратную сторону», если не соблюдать все правила(проводить дезинфекцию, соблюдать дистанцию и носить маски).

«Снова возможен рост числа заболевших. Возможна вторая волна, этого никто не исключает», — отметила Труш.

Согласно последним данным в Подмосковье выявлено свыше 20 тысяч случаев заражения, 1236 заболевших выздоровели, 195 — умерли.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в последний день 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. В России на 10 мая было подтверждено более 209 тыс. случаев заболевания и 1,9 тыс. летальных исходов.

В Москве количество скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 1124, сообщила со ссылкой оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией по столице газета «Известия».