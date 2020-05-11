Вильфанд предупредил россиян о резком похолодании 12 мая

Москва, 11 мая. Быстрое похолодание на 10 градусов ждет жителей центра европейской России вечером 12 мая, на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик говорит, что в начале этой недели над Скандинавией и Баренцевым морем будет располагаться центр глубокого циклона, и ложбина низкого давления будет ориентирована на европейскую территорию.

По его прогнозу, в центральной России температура в понедельник и первую половину вторника составит около 20 градусов. Однако к вечеру 12 мая температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода.

«До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на 4-5 градусов», — информирует научный руководитель Гидрометцентра.

Он отметил, что возможно усиление ветра и грозы. Однако при этом в азиатской части РФ сохранится теплая погода.

«Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии. Там температура 26-28 градусов, а в Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до 35 градусов», — сообщает Вильфанд.

Синоптик отмечает, что в этих регионах температура выше майской нормы на 10-12 градусов.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о последствиях резкой смены погоды и перепадов температуры в Москве на следующей неделе, призвав не выходить на улицу 12 мая. По ее словам, находясь дома, человек не испытывает негативных эффектов от атмосферных изменений.