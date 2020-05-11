Посол Мальты ушел в отставку из-за сравнения Меркель с Гитлером

Москва, 11 мая. Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона подал в отставку после сравнения канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером, сообщает Times of Malta.

Напомним, что 8 мая в канун 75-летия окончания Второй мировой войны мальтийский дипломат сравнил действующего канцлера Германии с фюрером Третьего рейха.

«75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она воплотила в жизнь мечту Гитлера о контроле над Европой», — написал Заммит Табона у себя в Facebook.

Глава МИД Мальты Эварист Бартоло подтвердил, что Заммит Табона покинул свой пост. По словам Бартоло, в немецкое посольство будет отправлено извинение за «неуважительную» публикацию. Министр иностранных дел островного государства подчеркнул, что заявление Заммита Табоны не отражает дружбу и взаимное уважение между Мальтой и Германией.

Лидер мальтийской оппозиции Адриан Делия в свою очередь отметил, что публикация Заммита Табоны в Facebook не соответствует уровню посла. Он напомнил, что Ангела Меркель всегда поддерживала Мальту в различных вопросах, а также является борцом за демократию, которую нельзя сравнивать со сторонниками ультраправых идей.

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