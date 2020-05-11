В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться коронавирусом при купании

Москва, 11 мая. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил риск заразиться коронавирусом при купании в открытых водоемах.

По словам специалиста, в открытых водоемах следует опасаться других патогенов, в том числе возбудителей острых кишечных инфекций, глистных инвазий, паразитарных заболеваний, в некоторых регионах — вирусного гепатита А (болезнь Боткина).

«Коронавирус — респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — цитирует Лебедева «Российская газета».

Специалист призвал перед открытием купального сезона узнать список водоемов, в которых можно купаться, в территориальных органах Роспотребнадзора.

Эксперт отметил, что при температуре выше 30 градусов вероятность заразиться контактным путем коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, минимальна. По словам Лебедева, в таких условиях вирус теряет инфекционную активность. Но остается возможность получить заболевание воздушно-капельным путем.

По данным эксперта, вирус разрушается при нахождении на солнце и не выносит засушливую погоду. Он полностью дезактивируется при температуре плюс 70 градусов.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в последний день 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. В России на 10 мая было подтверждено более 209 тыс. случаев заболевания и 1,9 тыс. летальных исходов.