Эксперт объяснил, как правильно вести себя во время звонка телефонного мошенника

Москва, 11 мая. Начинать телефонный разговор можно с каких угодно слов, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, говорит основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

«История о том, что вместо «да» нужно всегда говорить «алло», иначе мошенники подберут биометрический код к вашему банковскому счету или возьмут на ваше имя кредит, относится скорее к области городского фольклора», — говорит эксперт.

По словам Оганесяна, голосовая авторизация платежей устроена гораздо сложнее и требует для записи образцов голоса специального оборудования. Эксперт говорит, что во время телефонных разговорах можно говорить все, что «позволяет воспитание», кроме персональных данных и СМС-кодов с паролями.

Оганесян говорит, что в последнее время некоторые банки только затрудняют борьбу с мошенниками.

«Один из крупных госбанков ввел несколько месяцев назад для юрлиц голосовое подтверждение подозрительных платежей. Настоящие сотрудники банка звонят с не принадлежащих ему официально номеров и просят подтвердить сумму и назначение платежа, а также 4 последние цифры счета получателей», — рассказывает эксперт.

Большая часть клиентов сбрасывает вызов, а платеж блокируется. Он подчеркивает, что при этом связаться с этим подразделением банка через колл-центр невозможно.

Ранее эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как обезопасить себя от телефонного мошенника. Он говорит, что как только услышите, что с вами говорит представитель банка, сразу сбрасывайте звонок. Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности.