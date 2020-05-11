Стало известно состояние пострадавших при пожаре в красногорском хосписе

Москва, 11 мая. Шесть из девяти пострадавших при пожаре в красногорском Хосписе находятся в реанимации, трое — в отделении терапии, сообщает пресс-служба главы подмосковного города.

«Шесть в реанимации, трое в отделении терапии», — сообщают в пресс-службе.

На момент возгорания в помещении находились 29 человек. Среди них были и лежащие пациенты, которые не могли самостоятельно покинуть здание. В результате пожара погибли девять человек, одиннадцать пациентов хосписа были выведены спасателями.

Сообщение о возгорании поступило пожарным около полуночи. Первые подразделения прибыли на место происшествия спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже хосписа. Открытое горение удалось ликвидировать в 00.30. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Ранее стало известно, что хоспис для престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске, мог работать нелегально. Сообщается, что двухэтажное здание было арендовано частным лицом и оформлено как частный дом. Без документов там было организовано размещение престарелых людей. Размещение для лежачих в нем стоило не менее 36 тыс. рублей в сутки. Отмечается, что соседи не знали, что находящийся рядом с ними дом являлся хосписом.