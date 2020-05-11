Следователи допрашивают организатора загоревшегося хосписа в Красногорске

Москва, 11 мая. Следователи допрашивают организатора хосписа в подмосковном Красногорске, в котором произошел унесший жизни 10 человек пожар.

Согласно данным СМИ, организатор учреждения Дмитрий Новиков не смог назвать количество постояльцев.

Ранее сообщалось, что хоспис для престарелых «Второй дом» мог работать нелегально. Двухэтажное здание арендовало частное лицо, размещение престарелых людей там было организовано «без документов».

Сообщение о возгорании в хосписе поступило пожарным в 23.59. Спустя 12 минут на место прибыли их первые подразделения. Очаг пожара располагался на втором этаже. К 00.32 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает RT. По предварительным данным, загорелись личные вещи одного из пациентов.