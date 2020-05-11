Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии на фоне пневмонии

Москва, 11 мая. Актриса Татьяна Васильева, у которой недавно была диагностирована пневмония, сообщила, что ее состояние заметно улучшилось. У 73-летней артистки снизилась температура и она пошла на поправку.

Напомним, что Татьяна Васильева подозревает у себя наличие коронавируса. Первый тест на вирус показал отрицательный результат, однако во второй раз Васильеву проверять не стали. По ее словам, она даже не знает, куда обратиться с вопросом о новом тесте.

«Мне никто не предлагал, я жду. Не знаю, от кого должна исходить инициатива на этот счет, мне звонить некуда. Я еще не знаю, как они со мной поступят», — говорит актриса.

Татьяна Васильева столкнулась с воспалением легких несмотря на то, что соблюдала режим самоизоляции и лишь изредка выходила из дома за продуктами. Ранее актриса рассказывала, что осознала масштаб эпидемии коронавируса только после посещения больницы.

«Теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя», — обращалась к подписчикам Васильева.

Недавно стало известно, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом. Российский юморист проходит лечение в столичной Городской клинической больнице №5. Трушкин давно жаловался на проблемы с дыханием, но точного диагноза не знал.