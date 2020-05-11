Пенс самоизолировался из-за коронавируса у его пресс-секретаря

Вашингтон, 11 мая. Вице-президент США Майкл Пенс ушел на самоизоляцию, так как 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер был обнаружен коронавирус нового типа. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Заболела супруга советника президента США Дональда Трампа Стивена Миллера. Официального объявления об изоляции Пенса нет. Согласно данным источников агентства, в субботу вице-президент США не присутствовал на совещании Трампа с представителями высшего военного руководства. Он будет оставаться дома в целях предосторожности, 8 мая тест на коронавирус у вице-президента дал отрицательный результат.

Ранее на карантин также ушли три члена созданной Белым домом для борьбы с коронавирусом и возглавляемой Пенсом рабочей группы. Полную самоизоляцию на протяжении 14 дней будут соблюдать директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, главы управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в последний день 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту подтверждено более четырех миллионов случаев заболевания и 282 тысяч летальных исходов, сообщает RT. В США заболели более 1,3 млн человек, свыше 79,5 тыс. погибли.