Загоревшийся хоспис Красногорска не имел разрешения на работу

Москва, 11 мая. Хоспис для престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске, в котором при пожаре погибли 10 человек, мог работать нелегально.

«По предварительной информации, двухэтажное здание было арендовано частным лицом. Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих», — цитирует представителя правоохранительных органов ТАСС.

Хоспис проходит по документам как частное владение. Размещение для лежачих в нем стоило не менее 36 тыс. рублей в сутки.

Как сообщает РЕН ТВ, соседи также не знали, что находящийся рядом с ними дом являлся хосписом.

«Мы думали, что это частный дом. Не подумали бы, что это хоспис», — сказала журналистам жительница подмосковного поселка.

Сообщение о возгорании в хосписе поступило пожарным в 23.59. Спустя 12 минут на место прибыли их первые подразделения. Очаг пожара располагался на втором этаже. К 00.32 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

В момент возгорания в здании находились 37 человек, в том числе восемь членов персонала. Пожарным удалось вытащить из хосписа 17 человек, включая 10 погибших. Самостоятельно покинули здание 20 человек.