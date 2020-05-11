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Саакашвили предрек Грузии голод, если она «бросит тень» на отношения с Украиной

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Саакашвили предрек Грузии голод, если она «бросит тень» на отношения с Украиной

Тбилиси, 11 мая. Грузия больше нуждается в Украине, а не наоборот, если отношения между государствами будут испорчены, то грузинскому народу будет грозить голод, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Так политик прокомментировал реакцию властей Грузии на его назначение главой исполнительного комитета реформ Украины.

По его мнению, исходя из размеров стран, Тбилиси в большей мере зависим от Киева, а не наоборот. Он подчеркнул, что большая часть продуктов в грузинских магазинах, включая зерновые, молоко и мясопродукты завозится из Украины.

«Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции. Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — говорит Саакашвили.

Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 года по 2013 год. После истечения срока президентских полномочий в Грузии возбудили против него 4 уголовных дела. Его заочно приговорили к 3-м годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к 6 годам тюрьмы по делу об избиении парламентария Валерия Гелашвили.

Ранее стало известно, что Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

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Источник: ТАСС
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