Авиакомпании ужесточат контроль при посадке россиян на вывозные рейсы

Москва, 11 мая. Авиакомпании ужесточат проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозные рейсы, следует из сообщения в Telegram-канале, созданного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ для возвращения россиян домой.

«Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — отмечается в сообщении.

Как объясняют в Минкомсвязи, пассажиры могут предоставлять оригиналы документов или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников, а также документы, подтверждающие родство вместе с распиской о том, что они готовы принять их на карантин.

Напомним, что из-за пандемии в России с 27 марта полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики выполняют только возвратные рейсы россиян на родину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вопрос открытия границ для иностранцев в Кремле не обсуждался.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США могут быть причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.