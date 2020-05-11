Пушков ответил на заявление МИД Украины о Знамени Победы над Рейхстагом

Москва, 11 мая. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление МИД Украины по поводу водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Об этом он написал у себя в Twitter.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором утверждалось, что фотография Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» якобы была постановочной, а советский флаг над Рейхстагом первым установил украинец по происхождению Степан Орешко.

«В мозгах украинской «элиты» — невероятная мешанина бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми — пусть даже в водружении ненавистного Красного знамени над Рейхстагом», — прокомментировал Пушков заявление МИД Украины.

Отметим, что 9 мая социальная сеть Facebook массово блокировала и ограничивала доступ к постам, содержащих фотографию водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Как заявили в компании, удаление фото произошло из-за «сбоя в алгоритме». По словам представителя соцсети, сейчас Facebook полагается на автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, потому что из-за пандемии коронавируса пришлось сократить число людей, занимающихся проверкой публикаций.

Также Facebook на 3 дня заблокировал страницу журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова после того, как он опубликовал фотографию со Знаменем Победы над Рейхстагом.