Появилось видео с места пожара в подмосковном хосписе

Москва, 11 мая. В подмосковном Красногорске произошел пожар в хосписе для пожилых людей «Второй дом». Опубликовано видео с места происшествия.

Известно, что на момент начала пожара в здании на ул. Тенистая, 4 находилось около 30 человек. Часть из них была заблокирована.

«18 лежачих пациентов остаются пока внутри», — сообщает источник.

Отмечается, что пожарным удалось локализовать возгорание на втором этаже здания. Площадь пожара составляет 15 кв. метров. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.