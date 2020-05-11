ФАН публикует список пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье

Краснодар, 11 мая. В поселке Приэтокский Ставропольского края местный житель в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату во двор к соседям, которые праздновали день рождения. В результате взрыва пострадали 15 человек.
ФАН публикует список пострадавших в результате случившегося.
- Александр С.
- Александра Б.
- Валентина К.
- Владимир Д.
- Вячеслав Д.
- Галина Д.
- Галина Н.
- Геннадий К.
- Геннадий С.
- Ирина С.
- Любовь Ц.
- Людмила Е.
- Марина С. (женщина праздновала свой день рождения)
- Надежда К.
- Сергей Н.
В основном пострадавшие получили осколочные ранения голеней, бедра, множественные ранения конечностей.
Сам злоумышленник задержан. Как стало известно ФАН, мотивом преступления стало то, что мужчина обиделся на своих соседей — те не позвали его на празднование дня рождения.