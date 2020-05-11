ФАН публикует список пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье

Краснодар, 11 мая. В поселке Приэтокский Ставропольского края местный житель в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату во двор к соседям, которые праздновали день рождения. В результате взрыва пострадали 15 человек.

ФАН публикует список пострадавших в результате случившегося.

Александр С. Александра Б. Валентина К. Владимир Д. Вячеслав Д. Галина Д. Галина Н. Геннадий К. Геннадий С. Ирина С. Любовь Ц. Людмила Е. Марина С. (женщина праздновала свой день рождения) Надежда К. Сергей Н.

В основном пострадавшие получили осколочные ранения голеней, бедра, множественные ранения конечностей.

Сам злоумышленник задержан. Как стало известно ФАН, мотивом преступления стало то, что мужчина обиделся на своих соседей — те не позвали его на празднование дня рождения.