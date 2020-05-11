Москва, 11 мая. Сильный пожар охватил частный хостел в городе Красногорск Московской области. Как стало известно ФАН, жертвами случившегося стали восемь человек, еще пять человек пострадали. По предварительным данным, все они являются постояльцами хосписа.

ЧП случилось по адресу: Красногорск, коттеджный поселок Красногорская Усадьба, Тенистая улица, 4. Как сообщает пресс-служба МЧС по Московской области, горит пансионат-хоспис для пожилых людей «Второй дом». Возгорание площадью 15 кв. м произошло на втором этаже.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются. Не исключено, что число жертв может возрасти.

В настоящее время на месте работают пожарные.