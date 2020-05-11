Взрыв прогремел на рынке города в провинции Алеппо, есть жертвы

Дамаск, 11 мая. Один человек погиб и 20 ранены в результате взрыва на рынке в городе Эль-Баб в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает агентство САНА.

Взрыв прогремел на закате, когда местные жители покупали продукты на рынке. Он расположен на территории, подконтрольной протурецким боевикам.

САНА отмечает, что незаконные вооруженные формирования враждуют между собой в борьбе за сферы влияния. Как следствие, страдают мирные жители.

Ранее боевики запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия Сирийской Арабской Республики. В общей сложности ЦПВС РФ было зафиксировано четыре обстрела на протяжении суток. Об этом писала газета «Известия».

Также стало известно о начале контртеррористической операции сирийских правительственных войск на юге страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.