В США попытались оправдаться за заявление Белого дома о победе американцев над нацизмом

Вашингтон, 11 мая. Сообщение Белого дома, в котором СССР не был указан в числе победителей над нацистами, могло быть размещено по недосмотру и непреднамеренно, считает военный атташе США в России, отставной бригадный генерал Питер Звак.

«Я твердо убежден, что отсутствие упоминания СССР в пятничном сообщении Белого дома в Twitter о Дне Победы в Европе было непреднамеренным», — говорит Звак.

По его мнению, пост мог быть опубликован по недосмотру, так как автор вероятно имел ограниченные знания о Второй мировой войне и не в полной мере осознавал вклад и жертву СССР в общую победу союзников. Звак уверен, что Белый дом не собирался принижать роль Советского Союза, так как всего лишь две недели назад было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

Ранее профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник отмечал, что большинство американцев не знает о ключевой роли СССР в победе над нацистской Германией. Он подчеркнул, что многие американцы «даже не знают, что США и СССР были на одной стороне во время войны».

МИД РФ в свою очередь выразил возмущение публикацией Белого дома в Twitter. В сообщении дипведомства говорится, что в канун Дня Победы у американских чиновников не нашлось храбрости и желания «хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества», передает RT.