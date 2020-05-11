Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия

Дамаск, 11 мая. Террористы «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещенная в России организация) обстреляли поселения в провинциях Идлиб и Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хаффа, один обстрел населенного пункта Кфария в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сказал контр-адмирал.

Глава ЦПВС РФ добавил, что со стороны протурецких вооруженных формирований нарушения договоренностей о прекращении огня не фиксировались.

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1 Организация запрещена на территории РФ.