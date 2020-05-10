Интернет-пользователей поразила карта мира 1922 года с уже несуществующими странами

Москва, 10 мая. На Reddit была размещена карта мира от 1922 года, пользователи удивлены, как много изменений произошло за минувшие 98 лет. Интернет-пользователи обратили внимание, как много уже несуществующих государств нанесены на карту.

Один из пользователей ресурса загрузил карту в высоком разрешении, на которой можно детально ознакомиться с государствами того периода. Особо внимательные комментаторы заметили, что многие названия 1922 года отличаются от современных. Например, Гавайи отмечены как Сандвичевы острова. Такое название им в свое время дал британский мореплаватель Джеймс Кук. На Аравийском полуострове отдельно выделен Хиджаз — регион, считающийся историческим местом возникновения ислама. На этой территории расположены священные города мусульман Мекка и Медина. На данный момент, они являются частью Саудовской Аравии.

«Интересно! Сколько несуществующих стран вы уже насчитали?» — спрашивает в комментариях один из пользователей.

Пользователи обратили внимание, что некоторые регионы изменили свой статус — например, Британская Индия. Территория британской колонии тогда охватывала земли современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы. Также внимание юзеров привлекла единая Корея и Югославия.

Ранее на Reddit был опубликован обзор-сравнение смартфонов iPhone SE и iPhone 8. Китайский блогер разобрал два гаджета, перемешал детали и собрал смартфоны заново, чтобы продемонстрировать взаимозаменямость комплектующих запчастей.