Киев, 10 мая. После отказа России от покупки украинских тракторов Киев вынужден искать новые рынки сбыта.

По итогам 2019 года на первое место по числу закупок этой сельскохозяйственной техники вышла Белоруссия. Совокупная цена поставленных товаров превысила миллион долларов США. На второй позиция оказалась Румыния, закупившая украинских тракторов на 870 тысяч долларов. Молдаване на аналогичные цели потратили 450 тысяч долларов. В числе других покупателей оказались Куба, Польша, Израиль, Словакия и Болгария. Продаж в Россию в 2019 году не было.

Эксперты отмечают, что Украина вынуждена также импортировать трактора. В частности, было затрачено на их покупку 112 миллионов долларов США. Среди основных импортеров Киева также оказались Германия и Нидерланды.

«Так что, радость от экспорта Украиной своих тракторов за рубеж явно меркнет на фоне затрат по приобретению техники в других странах», — пишет издание Infox.ru.

Ранее политолог Иванов заявил, что Украина превращается в колонию Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон переносит производства в страны с наиболее дешевой рабочей силой.

«В принципе, в Киеве правильно оценили свое место в глобальном разделении труда. Действительно, Украина обладает квалифицированными и дешевыми рабочими ресурсами. Но согласятся ли на это американцы? Проблема в том, что в отличие стран Юго-Восточной Азии Украина слишком нестабильна», — рассуждает Иванов.

Эксперт также указал на исключительную коррумпированность украинских чиновников.