В Сочи разыскивают сбежавшую пациентку с подтвержденным COVID-19

Краснодар, 10 мая. В Сочи разыскивают прилетевшую из Москвы девушку, которая сбежала из больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Известно, что 28-летняя девушка прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. Вскоре, результаты ее анализов на коронавирус показали положительный результат и ее перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние девушки оценивалось как удовлетворительное.

«В ночь на 9 мая она сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы. В настоящее время женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих», — сообщает оперативный штаб.

Ранее стало известно, что суд Адлерского района Сочи вынес приговор в отношении 48-летней жительницы Ленинградской области. Она признана виновной в нарушении карантинных мер, передает RT.

Напомним, что с 31 марта в Краснодарском крае действует карантин. 12 апреля он был заменен на режим повышенной готовности, который недавно был продлен до 23 мая. Число инфицированных в регионе превысило 1,9 тыс. человек.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.