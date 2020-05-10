Москва, 10 мая. Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась изменившейся за время карантина фигурой. Она опубликовала снимок в социальной сети Instagram.

На фотографии балерина облачилась в откровенный наряд. Кадр сделан на веранде.

«Эти прекрасные теплые солнечные дни необходимо украшать красотой, радостью, любовью, романтикой, чтобы хотелось улыбаться. И в форме надо быть всегда! Вне зависимости от изоляции», — призвала артистка.

Подписчикам фотография понравилась. Волочкову похвалили за отличную форму. Некоторые пользователи предположили, что балерина готовится к свадьбе.

Ранее Волочкова уничижительно высказалась о журналистке, задавшей ей вопрос о смертельной вечеринке с сухим льдом в Москве.

«Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин», — цитирует артистку газета «Известия».

Также сообщалось, что ведущая Дана Борисова предложила Анастасии Волочковой помощь в борьбе с алкоголизмом. Она выразила убеждение, что балерина нуждается в безотлагательной помощи. Борисова посоветовала как можно скорее отправить Волочкову в реабилитационный центр.

«Это наше оценочное мнение, и мы имеем на него право. Я считаю Анастасию Волочкову зависимым человеком, которому нужна помощь. И я готова прийти на помощь, но у нее сильнейшее отрицание», — добавила телеведущая.

Она отметила, что и сама когда-то была подвержена пагубной привычке.