Украинцы затравили актрису Сумскую за поздравление с Днем Победы на русском языке

Киев, 10 мая. Популярная украинская актриса Ольга Сумская поздравила соотечественников с Днем Победы на русском языке и подверглась травле. Она разместила соответствующий пост в Instagram.

«Ничто не забыто, никто не забыт! Мы помним и передаем эту память своим детям и внукам! С 75-летием Великой Победы», — написала Сумская, опубликовав фото на фоне Вечного огня.

Украинцы были недовольны тем, что артистка поздравила их на русском языке.

«Украинцев поздравляют на родном языке. Зачем нам русская речь?» — пишет пользователь @09.77048488.

«Олечка, если вы украинка, то говорите на украинском! Почему россиянин не говорит на украинском?» — задает вопрос @natalia_syhovetska.

«Вы же львовянка! Почему русский? Так нельзя!» — заявила @olena_pikun.

«К сожалению почти все актеры, певцы, депутаты и все публичные люди говорят на русском языке. Какие у нас могут быть изменения, если везде только русский язык?» — пишет @demidiukirina.

«Вы у нас ассоциируетесь с Украиной, поэтому вам не идут русскоязычные посты и ваш кацапский язык в быту. Нас это ранит. Россия — агрессор, а наша Роксолана москалит», — комментирует @tu.melnik2013.