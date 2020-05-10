Стали известны подробности ЧП на Ставрополье после взрыва гранаты

Ставрополь, 10 мая. Стали известны подробности происшествия со взрывом гранаты в Ставрополье. Пострадавшие люди отмечали день рождения в поселке Приэтокский.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, число пострадавших увеличилось до 11 человек. Трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в частном доме по адресу ул. Молодежная, 72. Компания из 18 человек отмечала день рождения. Недовольный шумным празднованием 56-летний мужчина бросил гранату РГД-5 в соседский двор.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

Отмечается, что допросить бросившего гранату мужчину не представляется возможным, так как он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В апреле сообщалось, что житель Рязанской области расстрелял пятерых человек, которые шумели под его окнами. После словесной перепалки злоумышленник достал охотничье ружье и нанес смертельные ранения четверым мужчинам и одной женщине.