Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1124

Москва, 10 мая. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве достигло 1124. Об этом сообщил штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — отметили в штабе.

В последний день 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. К настоящему моменту подтверждено более 280 тысяч летальных исходов. В России умерли 1915 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Ранее стало известно о смерти 70 пациентов с коронавирусом во Франции на протяжении суток. Общее количество умерших от COVID-19 превысило 26 тысяч. Почти десять тысяч скончались в домах престарелых. Об этом писала RT.