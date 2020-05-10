Житель Ставрополья кинул гранату в частный дом, восемь раненых

Ставрополь, 10 мая. На Ставрополье мужчина кинул гранату во двор соседям, которые шумно праздновали день рождения, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Приэтокский Георгиевского района. Предварительно, пострадали 8 человек, из них 3 находятся в тяжелом состоянии.

«Во дворе частного дома порядка 18 человек отмечали праздник. Сосед, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся, бросил через забор взрывное устройство, предположительно гранату», — передает источник.

Пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что возле летнего кафе в Волгограде произошел взрыв. Согласно информации источника, сработала ручная граната. В результате происшествия пострадал мужчина.