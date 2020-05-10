Трамп боится не победить на выборах из-за вспышки COVID-19

Вашингтон, 10 мая. Глава США Дональд Трамп опасается неудачи на предстоящих выборах президента из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в окружении американского лидера.

WP утверждает, что Трамп пытается понять причины быстрого падения своего рейтинга. До вспышки COVID-19 хозяин Белого дома имел высокие шансы на переизбрание. Однако пандемия в корне изменила предвыборные расклады. По данным социологов, фаворитом будущей кампании стал кандидат от Демократической партии Джо Байден, занимавший пост вице-президента США в каденцию Барака Обамы.

WP также сообщает, что Трамп сосредоточил свои усилия на восстановлении экономики и преодолении последствий COVID-19. Глава США надеется, что экономические успехи позволят ему вернуть утраченные позиции.

Ранее бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон высказалась в поддержку Джо Байдена.

«Я хочу добавить свой голос к тем многим, что поддержали вас», — цитирует Клинтон RT.

Также сообщалось, что бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама критично оценил меры, предпринятые Трампом в рамках борьбы с коронавирусом. Обама назвал действия Трампа «хаотичными».

«Отчасти это причина, по которой ответ на этот глобальный кризис был такой вялый и спорадический», — сказал Обама.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани в декабре 2019 года. Эпицентр заболеваемости COVID-19 вскоре переместился в Европу, а затем и в Соединенные Штаты.