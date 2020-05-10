Собчак поставила Соболь в тупик, задав всего один вопрос по программе Навального «5 шагов»

На «Эхе Москвы» прошли дебаты Ксении Собчак и Любови Соболь. Собчак оказалось достаточно задать сотруднице ФБК всего один вопрос, чтобы загнать ее в угол и доказать, что предложенная Алексеем Навальным программа «5 шагов» является чистым популизмом и принесёт больше вреда, чем пользы.

В воскресенье, 10 мая, на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы» прошли дебаты с участием члена политсовета «Партии перемен» Ксении Собчак и сотрудницы ФБК Любови Соболь. Темой для диалога стал один из пунктов программы Алексея Навального «5 шагов», посвященный единовременным выплатам всем россиянам из Фонда национального благосостояния.

Загнать в угол одним вопросом

По мнению Ксении Собчак, предложенный Навальным метод поддержки населения в условиях пандемии коронавируса является чистым популизмом. При этом сама Собчак неоднократно отмечала, что правительству помогать россиянам финансово нужно, но тем, кто действительно оказался в сложной ситуации – безработным, малоимущим, студентам, семьям с детьми. В ходе дебатов она акцентировала внимание, что указанные в программе Навального выплаты в размере 20 тысяч рублей вовсе не нужны россиянам с высоким уровнем доходов.

Соболь же на протяжении всего эфира агрессивно отстаивала позицию Навального. В ходе дебатов она неоднократно заявляла, что неверно считать программу «5 шагов» популистской, так как она разрабатывалась и просчитывалась совместно с неназванными экономистами.

По условиям дебатов участницы должны были задать друг другу по два вопроса. На оба вопроса Собчак Соболь ответить не смогла. Сперва Ксения спросила оппонентку, Крым наш или нет? Ответ на него подразумевает, распространяется ли программа «5 шагов» на жителей полуострова. Ответить прямо наш Крым или нет Любовь не смогла, но дала понять, что помогать крымчанам не стоит, так как полуостров якобы аннексирован, а значит заниматься ими должно украинское правительство.

Второй вопрос Собчак и вовсе наглядно продемонстрировал, что сама Соболь с программой Навального совершенно незнакома, а заявленное участие экономистов в разработке «5 шагов» является очередной популистской фикцией. Ксения задала ещё один предельно простой вопрос: сколько денег останется в Фонде национального благосостояния после четырех месяцев раздачи «вертолетных денег» по программе Навального? Но за три минуты, отведенных на ответ, Любовь так и не смогла назвать конкретной цифры.

В сложившейся ситуации интересны два простых факта. Во-первых, программа Навального предполагает раздачу «вертолётных денег» только в течение трех месяцев, а не четырех, но Соболь не заметила этой случайной или преднамеренной ошибки Собчак. А во-вторых, все числа для ответа на вопрос Ксении указаны в программе. Достаточно вычесть из 11 трлн рублей фонда заявленные в «5 шагах» расходы 2,7 трлн на апрель и 2,9 трлн на май и июнь. В итоге получается ответ 5,4 триллиона рублей – столько остаётся в фонде после раздачи «вертолетных денег».

Вероятно, Соболь просто не удосужилась предварительно изучить тему дебатов, поэтому не смогла ответить на вопрос Собчак.

Что интересно, изучать в «5 шагах» Навального особо и нечего, вся программа умещается на 3 страницах. Поэтому не ясно, что именно он мог прорабатывать совместно с экономистами. Тема прошедших дебатов занимает в программе ровно два абзаца, которые видны на приведенном выше скриншоте.

Сотрудничество по-навальнистски

Например, в «5 шагах» не указано, как повлияет раздача «вертолетных денег» на экономику страны, нет даже примерных оценок возможного роста инфляции, нет расчетов, сколько именно из розданных денег вернётся в экономику и в какие сроки.

Между тем профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин в конце марта жестко раскритиковал любые инициативы с раздачей денег всем сразу. Особое внимание он обратил на полную бессмысленность выдачи денег гражданам с высоким и средним уровнем доходов, так как на их траты такая помощь никак не повлияет. В ходе дебатов на этот нюанс как раз указывала Ксения Собчак.

Но самое интересно, что на мнение Сонина ссылался Навальный, когда представил первый вариант своих «5 шагов». Однако в тот раз он открыто переврал слова известного экономиста, выставив всё так, будто он высказался в пользу «вертолетных денег». На этот «грязный» приём ФАН указывал в своей статье.

Можно ли считать манипуляцию Навального словами Сонина «совместной работой с экономистами» — вопрос спорный. Однако других признаков того, что в разработке программы принимали участие специалисты нет.

Не удивительно, что даже Соболь не отнеслась к «5 шагам» серьёзно и даже не удосужилась изучить их перед дебатами. Вероятно, она понимала, что обсуждать в программе особо нечего и понадеялась задавить оппонента привычными для себя методами – криками, лозунгами и передергиванием чужих слов. Но Собчак оказалась опытнее, ей хватило одного конкретного вопроса чтобы доказать – программа Навального по раздаче «вертолетных» денег является неприкрытым популизмом.