В ВОЗ увидели выход России на плато по коронавирусу

Москва, 10 мая. Рейтинг прироста случаев инфицирования коронавирусом в последние дни позволяет рассчитывать, что Россия вышла на плато, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, случаи заражения продолжают фиксироваться, однако их прирост стабилизировался.

«Мы надеемся, что то, что мы наблюдаем последние несколько дней — это плато», — заявила Вуйнович.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. скончались. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 209,6 тыс. случаев инфицирования, излечились 34,4 тыс. человек, умерли 1,9 тыс.

«Известия» сообщают, что более 80% пациентов, у которых был выявлен коронавирус за минувшие сутки в Москве — младше 65 лет. Причем согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу, около 40% пациентов в возрасте от 18 до 45 лет.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.